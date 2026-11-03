選民變押客！中期選舉賭盤逾90億　超越2024年總統大選年

美國受聯邦監管的預測市場平台Kalshi上，2026年中期選舉的累計押注額已逾12億美元（約93.6億港元），超越2024年總統大選年的成交量。



據霍士新聞（Fox News）周一報道，資金流向反映交易者對國會控制權的預期：若民主黨奪回國會，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）餘下任期或面對連場調查，若共和黨保住兩院，其議程可望推進。

Kalshi的數據顯示，23個行業的交易員對2026年中期選舉的押注情況顯示，執法行業的交易員傾向於共和黨，而藝術和娛樂行業的交易員則傾向於民主黨。 （Kalshi）

平台數據顯示，23個行業的交易者立場分明：執法界交易者把67.9%資金押共和黨，傾向最強；藝術及演藝界則有60.1%押民主黨；礦業、能源及化工界押共和黨的資金佔62.6%，教育界押民主黨佔58.3%；法律服務及電子業界接近均勢。

州內外亦有落差：緬因州及密歇根州兩場參議員選戰中，外地資金分別有61%及65%押民主黨候選人，州內交易者僅36%及49%。

在無總統選戰的中期選舉年，押注熱度如此之高尤為罕見；與民調只反映一時民意不同，預測市場隨辯論、籌款、政治背書及突發新聞即時變動。