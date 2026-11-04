美國中期選舉｜共和黨重整地圖反遭反噬 民主黨守住8席再反奪4席
撰文：韓學敏
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共和黨去年發動的中期重劃選區之戰，在11月3日中期選舉初見挫敗：推算顯示民主黨保住15個被針對議席中的至少8席，並從共和黨手中反奪至少4席。
據美國有線電視新聞網絡（CNN）推算，民主黨保住的目標議席包括佛羅里達州3席、德克薩斯州2席，以及俄亥俄、阿拉巴馬及北卡羅來納各1席；民主黨反已在加州翻轉3席、猶他州1席。
以總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）為首的共和黨，去年發動史無前例的中期重劃選區戰，把有利自己的選民分佈寫進地圖，保住眾議院微薄多數，抵禦選情嚴峻的中期選舉。
其中加州、德州、佛羅里達、俄亥俄、阿拉巴馬、路易斯安那、北卡羅來納、田納西、猶他州的選民群體被集中到少數幾個選區，或分散到幾個選區。
如今該策略亦可能弄巧成拙——各黨為多取議席繪圖時，若把對手選民集中堆疊入少數選區，隨時反削弱自家其他選區的勝算。
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