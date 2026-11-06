紐約布魯克林住宅發生火災　至少6死9傷　起火原因仍在調查中

美國紐約布魯克林一棟​​住宅11月5日（周四）發生三級火災，造成至少6人死亡9人受傷。四名成年人當場死亡，另有一男一女在送往醫院途中死亡。現場發現兩塊鋰離子電池，調查人員正在確定它們是否與火災有關。起火原因仍在調查中。



美國廣播公司新聞網（ABC News）報道，火災發生在凌晨1點40分前，地點位於日落公園第58街的一棟住宅。根據官方消息，火災似乎是從二樓開始，隨後蔓延至整棟兩層樓建築。

這場火災導致多名居民流離失所，美國紅十字會正在為因火災而無家可歸的人們提供臨時住所。消防員在控制火勢後仍留在現場。而房屋則損毀嚴重，建築物正面嚴重燒焦，外牆大部份損毀。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）周四上午出現在電視新聞節目中，感謝紐約市消防局的救援努力，稱「我們目前正在追蹤這場奪走六名紐約市民生命的火災。這場火災令人痛心，也反映了很多問題。我們正在調查此次火災的原因。」