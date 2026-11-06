美國司法部民權司長迪隆辭職　曾主導部門爭議改革

美國司法部長布蘭奇（Todd Blanche）11月5日（周四）表示，曾領導司法部民權司改革、特朗普（Donald Trump）盟友的迪隆（Harmeet Dhillon）已辭去職務，成為民主黨贏得國會控制權後，首位離職的司法部高級官員。預計民主黨將利用這項權力，對包括司法部在內的行政機構展開調查。



《衛報》（The Guardian）報道，布蘭奇在聲明中表示，「今天，我接受了助理司法部長迪隆的辭呈。在過去的18個月裏，她以堅定的信念領導着民權司。她捍衛了每一位美國人的公民自由，並秉持公正無私的原則執法。司法部感謝她盡職盡責的公共服務，並祝願她未來一切順利。」

2026年10月14日，美國司法部民權助理司法部長迪隆（Harmeet Dhillon）在華盛頓特區舉辦的西班牙裔傳統晚宴上發表講話。（Getty）

迪隆在短短一年半的任職時間裏，對民權司進行了大刀闊斧的改革，使其偏離了以往保護少數族裔公民權利的傳統工作方向。在她的領導下，司法部撤銷了許多指控種族少數群體在投票、住房、就業和教育方面受到歧視的案件。數十名職業律師也在她領導下離開了該部門，導致民權執法領域的專業人才大量流失。

曾在拜登（Joe Biden）執政期間領導民權司的克拉克（Kristen Clarke）表示，「她非但沒有保護所有美國人的公民權利，反而放棄了一些案件，清洗了工作人員，並將該部門武器化，用來攻擊某些機構，以實現非法的黨派目標。」