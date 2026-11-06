日本眾議院通過食品消費稅減至1% 在野黨警告資金來源不明
撰文：林嘉敏
出版：更新：
日本消費稅減免相關法案11月6日在眾議院會議獲執政黨多數贊成通過，在野黨表決時全數投下反對票，並批評資金來源不明。目前該法案已送交參議院審議。新案規定，自2027年4月起，食品消費稅率在兩年內由8%降至1%，差額部分配套補貼中低收入群體，令食品消費稅實質歸零。
據《朝日新聞》報道，消費稅減免政策結束後，將全面實施「就業者負擔減輕支援金」的新制度，旨在根據收入水平提供精細化的補貼。
《讀賣新聞》稱，該新制計劃在2027、2028 財年開始實施，目標在2029年實現全面實施，規模約每年6000億日圓（約298億港元）。
報道指，相關法案先經眾議院財政委員會表決，自民黨、日本維新會投贊成票，所有在野黨均投反對票。在野黨批評，法案表決階段，資金來源與受惠對象細節仍未𨤳清。
現階段，日本執政黨計劃11日於參議院啟動審議，爭取本屆會期12月12日前完成立法。法案若通過，將是日本1989年引入消費稅以來首次下調稅率。
日本內閣通過食品消費稅減稅大綱 2027年4月起兩年內稅率降至1%高市早苗連任 重申取消食品消費稅2年 IMF警示財政風險高市擬下月改組內閣及降低食品消費稅至1% 冀重振低迷民望日本食品消費稅降至1%反引爆經濟恐慌？ 逾七成民眾憂通脹加劇