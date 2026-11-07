法國擬再迎新一輪示威　政府部署7萬警力嚴陣以待

法國工會、學生以及「黃背心」運動人士計劃11月7日再度上街抗議，內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）則表示，將在全國部署7萬名警察和安保人員嚴陣以待。



據法國媒體報道，此一輪示威活動核心訴求為抗議生活成本高企，是連續數週罷工、騷亂的延續。儘管政府明令禁止黃背心運動，但其仍呼籲民眾在總統府附近的巴黎協和廣場舉行集會。

努涅斯宣布，全國部署7萬名警察及安保人員，防範暴力與搶劫重演，避免重蹈10月17日嚴重騷亂的覆轍。

最近一輪發生在周四（5日）的示威活動中，有數十萬工人上街，儘管多數遊行秩序平穩，但部分城市爆發警民衝突，警方執法手法亦遭批評，多宗涉警暴力指控已啟動內部調查。

報道指，工會要求上調最低工資、上調薪金、改革稅制及改善青年學習條件，並強調只有回應訴求才能平息抗爭。總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）將於周一（9日）與工會、僱主代表商討相關議題。目前距法國總統大選不足半年，民調顯示極右翼支持率領先。