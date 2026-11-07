新西蘭大選：兩黨得票跌破三成　執政聯盟料議席過半但僅一席優勢

2026年新西蘭國會選舉於週六（7日）舉行，據目前選舉統計結果表示，執政的中右翼國家黨（National Party）和反對派工黨（Labour Party）均獲得略低於30%的選票。



據半島電視台（AlJazeera）在11月7日報道，據新西蘭選舉委員會（Electoral Commission）統計資料顯示，由國家黨領導的現任三黨執政聯盟（國家黨、新西蘭行動黨、新西蘭第一黨）或僅能以一席之差贏得過半議席。

另據《新西蘭先驅報》（The New Zealand Herald）的選舉統計表示，截止香港時間下午5時40分，已統計超過80%的選票，國家黨僅獲得約29.4%選票，而反對派工黨則獲得29%。

委員會亦表示，中間派「機遇黨」（The Opportunities Party）將達到進入議會的5%門檻，有可能成為「造王者」。

2026年11月7日，紐西蘭威靈頓（Wellington），一名女子牽著她的狗進入威靈頓車站的投票站，當天是紐西蘭大選日。（Reuters）

本次選舉有時被稱為「超市選舉」，食品雜貨價格和超市競爭已成為各政黨爭奪的關鍵戰場，曾在國家黨和工黨領導的政府中擔任過部長的鄧恩（Peter Dunne）表示，此次選舉更像是一場「生活成本選舉」，選民們主要關注是哪個主要陣營更有能力減輕新西蘭人的生活成本負擔。

同時路透社表示在今次選舉中，由於選民對兩大政黨能否找到解決經濟成長乏力以及修復老化基礎設施的必要方案失去信心，工黨和國家黨的支持率已降至歷史低點。

2026 年 11 月 7 日新西蘭威靈頓（Wellington）大選當天，人們進入聖安妮聖公會教堂的投票所。（Reuters）

新西蘭經濟低迷，復甦緩慢，經濟成長乏力，家庭預算捉襟見肘，第三季失業率升至5.7%，創11年來新高。

醫療保健和經濟一樣是選民最關注的問題之一，而儘管新西蘭房價總體上已趨於穩定，但住房負擔能力仍然是選民其中一個重要議題。

新西蘭選舉委員會的目標是在周六選舉之夜結束前公佈95%投票站的初步結果。最終結果預計將於11月27日公佈，屆時將包含海外新西蘭公民的投票結果。