美媒：眾議院共和黨人推選Jim Jordan擔任下屆少數黨領袖

美國眾議院共和黨人於11月10日（周二）推選保守派人士吉姆·喬丹（Jim Jordan）擔任眾議院共和黨少數黨領袖，負責領導該黨在總統特朗普（Donald Trump）任期剩餘兩年內的相關事務。此次投票結果為106票贊成、73票反對。



美媒報道指，在11月3日的中期選舉中，民主黨取得全面勝利，在眾議院和參議院都贏得多數席位。隨後眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）於11月4日宣布放棄競選眾議院共和黨領袖。

2023年10月18日，共和黨眾議員喬丹（Jim Jordan）於議長選舉投票前，與臨時議長麥克亨利（Patrick McHenry）談話。（Reuters）

一週後，眾議院共和黨人以閉門無記名投票，推選來自俄亥俄州的共和黨人、眾議院司法委員會主席喬丹出任少數黨領袖。喬丹以好鬥著稱，且是特朗普的堅定支持者。報道指，共和黨人選擇了黨內最激進、最善戰的人物之一作為其代表，這明確釋放出一個信號：他們已準備好在明年與民主黨人展開對抗，而非尋求妥協。

現年62歲的喬丹曾在2018年競選少數黨領袖，但輸給了後來成為議長的加州眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）。2023年麥卡錫被罷免後，喬丹亦曾試圖接替其職位，但仍未能成功。