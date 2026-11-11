美俄烏三方阿聯酋第2天會談開始　討論包括解決烏克蘭衝突等議題

俄羅斯、美國和烏克蘭三方11月11日在阿聯酋首都阿布扎比開始第二日會談。



阿聯酋消息人士對新華社說，當天開始的第二日會談將繼續探討推動烏克蘭危機政治解決的途徑。

烏方代表團由首席談判代表、對外情報局長烏梅羅夫（Rustem Umerov）在社交媒體X上發文說：「首先，我們將與美國和俄羅斯舉行三方會談。此後，我們將與歐洲夥伴進行會談。」

烏方代表團由首席談判代表、對外情報局長烏梅羅夫（Rustem Umerov）在社交媒體X上發文說：「首先，我們將與美國和俄羅斯舉行三方會談。此後，我們將與歐洲夥伴進行會談。」（網頁截圖）

談判小組的消息人士向俄羅斯衛星通訊社表示，俄美烏三方第二日阿布扎比談判以閉門形式舉行，沒有傳媒在場。

11月10日，俄美烏三方談判在阿布扎比開始。三國代表團的首日談判持續近四個小時。

俄美烏三方談判於11月10日至11日在阿布扎比舉行。談判代表團消息人士向俄羅斯衛星通訊社表示，談判主要討論建立陸地安全新體系的關鍵方面。

消息人士還說，解決烏克蘭衝突的問題僅僅只是大規模討論的議題之一。

《基輔獨立報》報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在聽取首日會報後透露，三方首日閉門談判長達近四小時，形容會議「具建設性且實質深刻」。

本次烏方代表團由烏梅羅夫領軍，成員涵蓋總統府與軍事情報高層；美方則由特使威特科夫（Steve Witkoff）與高級顧問庫什納（Jared Kushner）代表出席，俄方首席代表則為總統助理梅丁斯基（Vladimir Medinsky）。

首日會談除探索軍事降溫與避免打擊能源基建外，雙方亦初步就一項涉及各方1,000至1,500人的大規模換俘人道方案交換意見。