違反跟蹤禁令對前男友X讚好14次轉發1次　東京女判監半年緩刑3年

日本東京地方法院11月10日裁定，33歲女被告齊藤芹奈違反《跟蹤狂規制法》，判處監禁6個月、緩刑3年。她涉嫌無視禁止糾纏前男友的命令，反覆在社交平台X對男方帖文「讚好」14次及轉發1次。



案情指，齊藤居於東京目黑區，今年3月接獲禁止她糾纏前男友的命令，但今年6月仍對男方X帖文多次作出反應，被控違反《跟蹤狂規制法》。辯方主張，她受安眠藥影響才按下「讚好」，且未有直接發送訊息，並無跟蹤目的，要求判無罪；檢方求刑監禁6個月。

日本東京法官林欣寬。（電視截圖）

法官林欣寬指出，特意作出15次反應，「若非有意識進行是不可能做到的」，在沒有特別感情下作出有關行為並不自然，被告供述不可信，拒絕無罪主張。法官形容案件「執拗、令受害者感到恐懼，屬惡質犯行，難免受到嚴厲譴責」，但考慮被告已道歉並顯示反省，判監6個月、緩刑3年。案件爭點在於社交媒體上的「讚好」及轉發，是否足以構成跟蹤行為。