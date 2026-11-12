法國大選倒數半年中間派分裂　馬克龍組反極端聯盟為何無人理？

離2027年法國總統選舉尚有一段時日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）似乎已陷入「孤立」境地：支持率持續下降，昔日盟友紛紛「切割」，他嘗試影響中間派競選策略的提議則無人理會。



法國《費加羅報》11月12日發文稱，為了讓中間派陣營停止「內鬥」，馬克龍主張建立一個廣泛的聯盟，達成一項妥協方案後確定總統候選人，共同對抗支持率更高的右翼「國民聯盟」和左翼「不屈法國」黨。

然而，他的主張並沒有得到中間派陣營任何人的響應，中間派候選人反而都選擇與馬克龍保持距離，極力避免被貼上「馬克龍繼承者」的標籤。與此同時，許多中間派選民也選擇轉投「國民聯盟」或「不屈法國」，中間派的選情變得岌岌可危。

2026年11月11日，法國總統馬克龍在巴黎舉行的紀念第一次世界大戰結束108周年活動上發表講話。

儘管在選舉日到來前，法國政局還可能出現其他變數，各個政黨的支持率也不一定會保持到最後，但越來越多的分析人士認為，馬克龍政治路線的失敗可能難以挽回，當他的總統任期結束後，「馬克龍主義」或許也將一同走向終結。

「無人理睬馬克龍的提議」

法國最新的民意調查中，右翼「國民聯盟」領導人勒龐（Marine Le Pen）的支持率以壓倒性優勢排在第一位，左翼「不屈法國」領導人梅朗雄（Jean Luc Melenchon）則位列第二。如果這一格局保持下去，2027年法國總統選舉第二輪投票將成為左右翼對決，馬克龍領導的中間派將被排除在外。

但到目前為止，中間派陣營仍深陷「內鬥」泥潭，法國前總理、勒阿弗爾市長菲利普（Edouard Philippe）和法國前總理、復興黨總書記阿塔爾（Gabriel Attal）都尋求成為中間派總統候選人，不願意向對方作出任何讓步，使得中間派陣營陷入「分裂」境地。

面對中間派岌岌可危的選情，馬克龍似乎想展現他的政治影響力，建立一個共同對抗勒龐和梅朗雄的「聯盟」。當地時間11月5日，一名接近總統的消息人士告訴法新社，馬克龍提議法國多個政黨的候選人結成「同盟」，共同對抗「國民聯盟」和「不屈法國」黨。

這名消息人士說，馬克龍希望中間派、中左翼候選人格魯克斯曼（Raphael Glucksmann）以及右翼自由派候選人利斯納爾（David Lisnard）等人能夠組成一個「聯盟」。

「他不想讓第二輪選舉成為『國民聯盟』和『不屈法國』的對決，他認為利斯納爾和格魯克斯曼在歐洲、法治、經濟等問題上的共識要多於分歧，」消息人士稱，「因此，在三方格局下，這些勢力必須接受這樣一個事實：他們需要攜手合作，以聯盟的邏輯開展合作。」

至於由誰來領導這個「不可能的聯盟」參加總統選舉，消息人士表示，這只能讓他們「自行作出決定」。

但《費加羅報》稱，沒有任何一個派別打算接受馬克龍的提議，甚至中間派陣營內部也無人理睬。一名馬克龍的政治盟友表示，這項提議反而激怒了馬克龍的許多追隨者：「他應該保持沉默，只扮演選舉的保障者，但他就是這樣的人，他想參與其中，不願袖手旁觀。」

根據馬克龍的設想，各政黨候選人可以尋找政治綱領上的共同點，以達成一項妥協方案。然而，報道指出，從退休制度改革到移民政策，從稅收政策到關注競爭力，法國各政黨都有不同的看法，幾乎不可能調和這些分歧。

馬克龍的政治盟友透露，如今馬克龍周圍的氛圍極為緊張，這種氛圍可能會一直持續到明年總統選舉結束，「這太可怕了」。

爭相與馬克龍「切割」

隨着法國國內各方的矛盾愈演愈烈，馬克龍不僅逐漸喪失影響力，中間派也紛紛選擇與馬克龍保持距離。

法國政治學者敘羅（François Sureau）是馬克龍的早期盟友，曾為復興黨的前身、馬克龍創立的「前進」運動撰寫章程，但如今他站到了馬克龍的對立面，公開批評馬克龍的執政方式，認為這在一定程度上導致了近期的大規模示威。

當地時間11月5日，法國《世界報》發佈了對敘羅的採訪文章，他指責馬克龍在2024年法國國民議會選舉中「緊握權力不放」，失去了法國民眾的支持。2024年議會選舉後，馬克龍拒絕了贏得最多席位的左翼聯盟推舉的總理人選。

法國勒阿弗爾市市長、法國地平線黨（HOR）領導人菲利普

正在爭奪中間派候選人資格的菲利普和阿塔爾，都對馬克龍「避之不及」。法國24新聞台稱，他們都是馬克龍的支持者，被視為馬克龍的繼承者，但現在兩人都不願意承認這一身份，反而互相指責對方支持馬克龍。

菲利普在出席法國電視一台的節目時，批評阿塔爾是「馬克龍主義的繼承者」。阿塔爾團隊則反駁稱，菲利普才是「馬克龍主義的始作俑者」。巴黎政治學院政治研究中心研究員考特雷斯（Bruno Cautres）表示，菲利普和阿塔爾都是馬克龍的追隨者，參與過馬克龍政府的工作，很難不受馬克龍過往政績的影響，「他們不得不面對馬克龍的政治遺產」。

一名法國政治分析師指出，馬克龍已成為許多選民的「眼中釘」，對馬克龍的反感影響到許多與他有關聯的政客。菲利普的一些支持者就抱怨說，馬克龍正在「拖後腿」。

馬克龍主義的黃昏？

自馬克龍2017年首次競選法國總統以來，他構建的所謂「馬克龍主義」試圖建立一個超越傳統左右翼的廣泛中間派運動。然而，在馬克龍的總統任期臨近尾聲之際，這一聯盟也有了分崩離析的跡象。

法國輿論研究所與多家媒體聯合進行的民調顯示，2022年投票支持馬克龍的法國選民中，16%至19%的人可能在2027年轉而支持勒龐。

巴黎政治學院政治研究中心的研究主任魯邦（Luc Rouban）分析說，這些選民來自保守派群體，希望看到一個能夠加強公共服務、控制移民和保障安全的法國政府，他們對馬克龍政府感到失望，但也不願意接受梅朗雄及其左翼政黨的政治主張，因此轉向了勒龐和「國民聯盟」。

一些分析人士認為，馬克龍未能有效回應選民的訴求，失去了選民的信任，對中間派路線造成了沉重打擊。

另一方面，「國民聯盟」一直在努力淡化其「激進形象」，勒龐試圖讓她的政黨擺脫過去「極端、不可執政」的形象，擴大選民基礎，同時降低與法國傳統政治體系之間的衝突。對於一部分馬克龍的前支持者來說，勒龐入主愛麗舍宮已不再不可接受。

此外，《巴黎人報》的民調顯示，並非所有對馬克龍失望的選民都倒向「國民聯盟」，部分選民也開始支持格魯克斯曼、利斯納爾或其他候選人，但選民的分散足以對中間派造成重大打擊。

馬克龍近十年的總統任期內，法國公共債務佔國內生產總值（GDP）的比例急劇上升。根據法國國家統計局的數據，截至今年6月底，法國公共債務接近3.6萬億歐元，相當於GDP的119%。法國政府預計，未來債務將增長至GDP的近122%，創歷史新高。

英國《衛報》指出，執政十年來，馬克龍政府未能對臃腫的行政部門進行有效的改革，也未能改善法國的公共服務，法國面臨青年危機，年輕一代對充滿不確定的經濟感到焦慮。

法國《回聲報》11月初發佈的民意調查顯示，馬克龍的支持率已經下跌至13%。在任期的最後六個月，馬克龍似乎陷入了孤立境地：民眾支持率極低，昔日支持者紛紛「劃清界限」，試圖影響選舉卻無人理會。

一位馬克龍政府資深官員對《費加羅報》表示，如今法國混亂的政治局勢，讓人聯想起前總統奧朗德執政末期口碑低迷的境遇，「但奧朗德無論如何都會在法國社會民主主義的歷史上留下名字，馬克龍卻沒有政治傳承，他可能無法留下政治遺產，就此退場。」

法國政治學者布里斯蒂耶勒（Antoine Bristielle）稱，即使是最忠誠的馬克龍主義支持者，現在也都主張重大變革，不希望簡單延續馬克龍的政治路線。這意味着，馬克龍的總統任期於明年5月結束後，「馬克龍主義可能將不復存在」。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

