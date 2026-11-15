美國皮卡暴衝少年足球賽釀2死　涉案婦疑睡夢中踩油門獲免刑責

美國堪薩斯州威奇托市（Wichita）上月一場青少年足球賽發生車禍，1名34歲母親在車內午睡時，車輛突然衝入足球場致一名6歲男童及一名35歲男子死亡，另有十餘人受傷。塞奇威克縣（Sedgwick County）檢察官辦公室11月12日宣布，由於無法證明這名母親漠視危險造成事故，決定不提出刑事起訴。



據《今日美國》（USA Today）周五報道，事發於威奇托市斯特賴克運動綜合場，該婦人攜11歲及14歲兩名子女前往觀看另一名子女的足球賽，其雪佛蘭Silverado皮卡突然衝入球場，致6歲男童阿德里安（Cole Adrian）及35歲的謝弗（Nicholas Schafer）死亡，另有近12人受傷，報道未提及這位母親姓名。

調查人員表示，當日早上7時許，這位母親載3個孩子駕駛丈夫的皮卡車出門，由於她本人的慣用車輪胎有問題，因此借用丈夫的皮卡車，驅車逾300公里抵達球場。三人於下午1時20分左右離開球場去吃午餐，約一個小時後回到賽場，停入車位。

該母親隨即放下座椅靠背午睡，其女兒則用遮陽板遮住擋風玻璃。監控錄像顯示，皮卡車在46分鐘後突然加速駛入球場。母親從車上下來後崩潰大哭，說：「對不起，對不起，我做了什麼？」

警方調用同款車輛實測發現，由於車輪頂住車位邊緣高達7英寸（約18厘米）的路緣石，該皮卡車車輪即便在行駛檔下也停在原位，直至踩下油門，車輛才越過路緣石駛入球場。

檢察官貝內特（Marc Bennett）在11月12日發布的28頁調查報告中寫道，無證據顯示該母親事發前知道皮卡車未有排入停車檔，或意識到她在睡着後或會誤踩油門傷人。

他在記者會上稱「事情再糟，這也不構成犯罪」，指無法證明她有意無視重大風險，而按堪薩斯州最高法院判例，單一疏忽行為不足以構成車輛過失殺人罪。

報告並指血液檢測證實她事發時無受藥物或酒精影響，亦無疾病發作。警察局長沙利文（Joe Sullivan）稱判決結論「基於證據，而非意見」。