黃仁勳辭職｜英媒：盟友組遊說團隊助復職　貝森特：領導層須改革

英國媒體11月15日報道，黃仁勳正在考慮重返英偉達（Nvidia，又名輝達）擔任行政總裁。與此同時，矽谷盟友正向公司董事會施壓，要求恢復其職務。不過，美國財長貝森特（Scott Bessent）同日呼籲，在黃仁勳辭職後，英偉達領導層須進行重大改革，且新任行政總裁必須從公司外部物色。



黃仁勳已於11月12日辭任英偉達（Nvidia）CEO一職。（Reuters）

英國《金融時報》引述多名了解相關情況的人士表示，儘管英偉達董事會正在展開獨立調查，黃仁勳仍與親信討論重返公司的可能性。

一名黃仁勳的盟友透露，他們正在組建一個由矽谷企業高管組成的「作戰室」，遊說推動黃仁勳復職，並計劃爭取白宮方面的支持。

該名人士表示：「在科技行業，除了那些前沿研究實驗室之外，所有有影響力的人都喜歡黃仁勳。」他還補充說，黃仁勳本人也支持這項行動。

2026年11月10日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在中美關係全國委員會60週年晚宴上發表演說。（Reuters）

但報道指出，推動黃仁勳復職的行動可能遭到華府關鍵政策制定者的反對。即使是黃仁勳的盟友，也不確定應如何修復其聲譽。一名參與推動黃仁勳復職的人士承認，與下屬發生不正當關係或婚外情，本已構成足以被解僱的行為。

美國財長貝森特15日呼籲，英偉達應對領導層進行大幅調整，「這讓我認為，董事會在尋找新領導人時，必須放眼公司以外。他們需要進行一次重大變革。」

貝森特表示，他希望查明英偉達是否明知存在問題，卻對大量設於新加坡的空殼公司視而不見，而這些公司被用於將晶片轉售至中國。他又稱：「我想深入了解英偉達的企業文化，以及他們是否在刻意推動這些看似違規的銷售，以拉抬業績和盈利。我認為，董事會和外部法律顧問需要在未來10天內給出答案。」