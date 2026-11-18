亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議11月18日至19日在中國深圳市舉行，主題為「構建亞太共同體，促進共同繁榮」。外界高度關注中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）及美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在本周四首度舉行中美俄元首會面。



是次峰會期間，各國的記者早已進駐新聞中心，來自俄羅斯NTV的記者Anton Chechulinskiy向香港01表示，中美俄領袖首次舉行三方會談是「歷史性會晤」，期待他們的會面能夠為世界的未來啟動良好的對話和談判。初次到訪深圳的Chechulinskiy對深圳的科技發展感到驚訝，尤其是無人機配送和在新聞中心內有機械人準備咖啡。



Chechulinskiy對記者表示，明天（19日）將迎來習近平、普京與特朗普之間的會議，這是一件非常重要的事件，一次歷史性會晤，而他本人希望能夠報道這件事所以來到深圳。

2026年11月18日，俄羅斯總統普京在中國深圳舉行的亞太經合組織（APEC）峰會上發表演說。（Reuters）

Chechulinskiy又指，期望三國領袖能夠就世界的未來進行良好的對話和談判。

當被問到是否初次到訪深圳時，Chechulinskiy回答說這是他第一次來到中國，「我對深圳感到驚豔」。他又指：「在福田的新聞中心內，高科技與一些文化景點匯聚在一起，這是一個非常棒的結合。」

新聞中心內有機械人為與會者準備咖啡及可以體驗茶道：

Chechulinskiy同時提到，他之前讀到有關深圳的無人機配送服務，期望能夠在完成會務後去體驗。此外，他對新聞中心內有機械人為記者準備咖啡和雪糕，以及有茶藝師讓訪客體驗茶道感到印象深刻。

對於中美俄領袖會談的期望，Chechulinskiy稱，他期望見到良好的談判，「這是我們迫切需要的，以及來自世界各地的對話」。他認為：「這也是一個很好的切入點，也就是說，能有機會先坐下來是非常重要的。大家需要先聚在一起，然後才能慢慢地、一步一步地討論事情並達成共識」。

當談及如何看待APEC會議精神時，Chechulinskiy表示，他很欣賞這次APEC會議的精神，他說：「因為它強調的是夥伴關係與友誼，而不是那些糟糕的事情，不是對抗、選邊站，也不是衝突」。