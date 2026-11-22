日本富山縣立山室堂平、海拔2,370米的山屋「雷鳥莊」（Raichō-sō）在社交平台公開除雪畫面，工作人員在零下12℃低溫下徒手清理幾乎封門的厚雪，引發網民熱議。



雷鳥莊在帖文中指，相片拍攝於11月20日早上6時30分，山屋玄關玻璃外積雪堆高，幾乎堵住出入口，身穿藍色防寒服的職員站在門口手動刨除厚雪，當時氣溫低至零下12℃。

雷鳥莊解釋，11月立山降雪本屬常態，並非異常天氣。山屋除雪模式隨季節調整：4月積雪深厚時會調派重型機械開路；但踏入11月，山區環境不利重型機械進場調度，加上積雪量相對較少，因此改為手動除雪。

帖文回應網民留言時指，不少人參考海外除雪方式提出建議，但雷鳥莊座落國立公園範圍內，需綜合園區規定、地理條件及成本效益多方考量，目前只能維持手動除雪。

負責人提到，日本是全球降雪量最高的國家之一，高山山屋除雪作業有別於一般平地城鎮。

雷鳥莊是立山黑部阿爾卑斯路線上知名高山溫泉山屋，地處北阿爾卑斯高海拔地帶，全年氣候嚴峻，初夏亦有殘雪，10月起迎來初雪。不少登山客及遊客看過畫面後感慨高山營運艱辛，亦有網民討論國立公園內設施維護與高山除雪的兩難。