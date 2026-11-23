烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）11月23日表示，烏軍以七艘海軍無人艇在利比亞港口擊沉俄羅斯海軍輕型護衛艦「水星號」（Merkury），並摧毀一架俄軍Ka-27戰鬥直升機。前一晚，俄羅斯對烏克蘭基輔地區發動空襲，有住宅及超市遇襲，至少15人死亡。



澤連斯基在Facebook稱，烏軍在指定水域持續行動，除了「水星號」，22日亦擊中另一目標，那就是俄羅斯的「安加拉號」（MV Angara）。

利比亞東部政府稱，「水星號」22日停泊於班加西（Benghazi）海軍基地，在返回俄羅斯途中按合作協議停靠補充燃料及補給時遭無人艇襲擊。利比亞東部政府總理哈馬德（Osama Hamad）表示，已要求聯合國大會及安理會調查「船隻從利比亞西部發射的疑點」，並核實烏克蘭專家在該國的存在，要求基輔就其活動作出正式解釋。

基輔住宅樓遭擊中 救援人員瓦礫中搜救

法媒報道，俄羅斯連夜空襲基輔地區，其中距離首都以北約45公里的迪梅爾（Dymer）一幢五層住宅樓被擊中，至少11人死亡。基輔地區官員特卡琴科（Tymur Tkachenko）稱，救援人員從瓦礫中再尋回一具遺體，死亡人數升至11人，死者包括一名青少年及一名40多歲女子。救援人員早前搜索11名失去聯繫的人，包括兩名兒童，並救出一名79歲老婦及一名兒童。

烏克蘭維什內韋（Vyshneve）一間超市遭襲。（Facebook@IllyaDikov）

維什內韋（Vyshneve）一間超市遭襲，造成3人死亡、15人受傷，包括3名兒童。市長迪科夫（Illya Dikov）稱，民眾只是到店舖購買食品，卻因俄羅斯襲擊變成悲劇。白采爾克瓦（Bila Tserkva）一間私人住宅被擊中，1人死亡，建築起火。俄軍亦襲擊第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）一個變電站。