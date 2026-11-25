路透社11月24日報道，中國快時尚電商巨頭Shein將支付一億美元（約7.8億港元），與美國聯邦貿易委員會（FTC）達成和解。此前，FTC指控Shein在運送時效、產品評論，以及部份產品的棉花產地等問題上誤導消費者。根據法庭文件，FTC將利用和解款項賠償消費者。



2026年11月20日，Shein在美國明尼蘇達州楓樹林市（Maple Grove）開設快閃店，吸引不少消費者排隊。（Getty Images）

路透社指出，法庭文件顯示，FTC在訴狀中指出，儘管Shein標榜快速配送，但顧客收到貨物的時間，有時延遲數天甚至數月，有些甚至根本沒收到貨。

此外，Shein會過濾負面的產品評論。Shein的內部指引要求，員工須剔除「極度負面」的評論，例如飾物會導致顧客皮膚染色等。

FTC又指控，Shein針對其供應鏈作出不實陳述，又或宣傳缺乏佐證。其中，Shein曾宣稱標有「evoluSHEIN」的產品，均來自於在社會責任稽核中得分高於平均水準的供應商，但該公司卻無法提出任何獨立稽核報告來支持這些說法。

2024年12月14日，時尚品牌Shein在英國展開巡迴宣傳活動，禮物袋上展示其品牌標誌。（Reuters）

FTC也對Shein在美國銷售產品所用的棉花產地提出質疑，指該公司所做的檢測往往不準確，或無法得出明確結論。

路透社報道，Shein長期面對指控，稱其服飾含有來自新疆的棉花。而美國政府及人權團體一直批評，新疆棉涉及對維吾爾族的強迫勞動。不過，Shein先前曾表示，在美國銷售的產品並未使用中國棉花。

FTC表示，Shein在美國的銷售額，約佔當地快時尚市場的一半。根據雙方和解內容，Shein同意持續強化消費者服務措施，以及合規工作。但該公司發言人強調，該公司並未承認有法律責任，且不同意FTC部份指控。