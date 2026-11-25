美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月24日向其私人律師、紐約前市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）頒授總統自由勳章（Presidential Medal of Freedom），授勳儀式以非公開形式舉行。



《華盛頓郵報》報道，朱利亞尼的兒子安德魯（Andrew Giuliani）向外界證實儀式已經舉行，形容這是「莫大的榮譽」。

朱利亞尼發聲明稱，願意將在公職生涯獲取的榮譽，與曾並肩、甚至意見相左的人分享。

現年82歲的朱利亞尼早年為聯邦檢察官，在紐約打擊黑幫，其後出任紐約市長，任內經歷 2001年911恐怖襲擊。

朱利亞尼亦是特朗普首屆任期的私人律師，曾主導嘗試推翻2020年總統選舉結果的法律行動。特朗普在朱利亞尼去年遭遇嚴重車禍後，便宣布計劃向他頒發此勳章。

報道指，總統自由勳章和國會金質獎章（Congressional Gold Medal）是最高平民榮譽。特朗普在本屆任期內，已向早前遭槍殺的盟友柯克（Charlie Kirk）和股票交易員克勞瑟（Welles Crowther）追授總統自由勳章。

特朗普亦預告會向前房屋及城市發展部長卡森（Ben Carson）、已退役棒球運動員克萊門斯（Roger Clemens）與冰球運動員埃勒比克（Connor Hellebuyck）頒授勳章。