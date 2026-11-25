中國商務部11月25日公布，中美雙方23至24日在北京舉行中美貿易理事會項下農業工作組首次會議。雙方以中美元首會晤重要共識為引領，就農產品監管及市場准入、農產品貿易等議題進行了坦誠、深入、建設性的交流。



通報指，雙方將繼續透過農業工作組加強溝通，推動解決各自農業領域關切，助力中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

農業工作組源於今年9月第八輪中美經貿磋商成果，由商務部與美國貿易代表辦公室共同牽頭；貿易理事會已於11月13日召開首次視像會議，討論「30換30」、即各自就約300億美元（約2,340億港元）商品互減關稅的框架。

中國張家港，2026年11月25日：工人於繁忙碼頭卸載進口化肥，以支持農業生產需求。（Getty）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯：川普）11月19日在深圳出席亞太經合組織（APEC）峰會期間與國家主席習近平會面時表示，美國農民表現非常出色，將從中受益，希望中國增加採購，為美國農民「多做一些」。

今次會議是貿易理事會框架下首場具體事務磋商，後續進展備受市場關注。