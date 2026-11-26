英國一名51歲牧師因婚姻期間與2名女教友發展不當關係，遭教會法庭裁定違反教職規範，終身禁止在所屬教會任職。令人意外的是，他在婚姻破裂、醜聞曝光後，竟又迅速展開新戀情，近期就有外媒爆料，該名牧師已於2024年11月迎娶小他16歲的女教友，兩人還前往匈牙利布達佩斯度蜜月。



據外媒《Daily Mail》報導，51歲的約翰尼道格拉斯（Johnny Douglas）曾在英格蘭肯特郡（Kent）兩間教堂擔任牧師，2017年上任後服務約7年。他在婚姻期間，與一名向他尋求心靈支持的女教友發展長達20個月的秘密關係。教會法庭指出，道格拉斯以操控、欺瞞的方式對待這名處境脆弱的女子，兩人甚至曾在搖椅上發生親密關係。

英國一名51歲牧師因婚姻期間與2名女教友發展不當關係，遭教會法庭裁定違反教職規範，終身禁止在教會任職。（stph.org.uk）

這段關係後來因另一名女子而曝光。法庭聽證指出，2023年底，女教友懷疑道格拉斯另有對象，前往教堂辦公室質問，竟發現另一名女子躲在他的辦公桌下。道格拉斯否認曾與女教友發生性關係，辯稱兩人訊息中提到的內容，只是在派對上坐在一起。

除了婚外不當關係，教會法庭也調查他對第二任妻子茱莉（Julie）的行為，認定他曾對妻子施以情緒及經濟上的不當對待，甚至向她任職的公司提出無理投訴。兩人婚姻於2021年開始惡化，妻子後來搬離住處，並於2024年初完成離婚。

道格拉斯在同年遭羅徹斯特教區停職，教會法庭最終認定他有兩項失當行為，包括對妻子的不當對待，以及利用女教友尋求心靈支持的機會發展不當關係，裁定將他終身逐出教會，認為其行為已構成一般民眾也會認定的牧師失職行為。

不過，道格拉斯的感情生活並未就此停下。2024年11月，他就在臉書宣布與35歲的海倫福特（Helen Ford）結婚，兩人婚後前往布達佩斯度過短暫蜜月。他當時形容這段婚姻是意料之外的禮物，並感謝親友的祝福與支持。

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這起事件也讓曾經與他共事的教友相當震驚。一名教友表示，道格拉斯過去在社區相當活躍，曾協助教堂設立廣受歡迎的社區咖啡館，原本是當地社區的正面力量，沒想到私底下竟發生這些事。

遭到不當對待的第二任妻子茱莉則向法庭表示，婚姻破裂讓她失去丈夫、住所、牧師配偶的身分，以及長年生活和服務的教會社群，對生活各方面都造成深遠影響。另一名女教友也表示，這段秘密關係讓她與社區疏遠、失去朋友，並因長期被要求保密而無人可以傾訴，至今難以信任他人，尤其是具有領導地位的人。

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