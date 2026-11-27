科技股已經跌了一波，以放空聞名的貝瑞（Michael Burry）如今減了空單，暫以做多為主。他表示已賣出納斯達克100指數賣權，但仍伺機放空，打算等市場轉趨樂觀、英偉達（NVIDIA）股價接近200美元時再出手。



貝瑞因在2008年金融危機期間押注美國房貸市場崩盤而成名。他11月25日清晨在Substack電子報Cassandra Unchained發文說：「就全球投資組合而言，我的投資組合已好一陣子沒像現在這樣，多單這麼多、空單這麼少。事實上，除了Palantir和大都會人壽的賣權，我目前暫時幾乎全是多頭部位。之所以說暫時，是因為我仍在評估放空機會。」

Michael Burry因在2008年金融危機期間押注美國房貸市場崩盤而成名。（Getty Images）

過去三年推升大盤的AI行情，如今愈來愈受到質疑，投資人紛紛撤出科技股。納斯達克100指數25日盤中較10月高點回落20%，觸及熊市門檻，隨後收復當天大部分失土。英偉達領跌，投資人正評估黃仁勳回任總裁兼執行長後，英偉達下一步會如何發展。

貝瑞寫道：「目前，芝加哥選擇權交易所波動率指數，也就是VIX，正在上升，股市則在下跌。就連營運平穩、與AI建設僅略有關聯的企業，大部分賣權也都很貴。因此，目前要押注股價下跌，主要工具就是直接放空普通股。成本雖低，潛在損益卻對放空者不利。」

他也說，目前持有價格低估的普通股、長天期買權（LEAPS）及特別股。現金約佔投資組合25%，正積極尋找投資標的。

過去三年推升大盤的AI行情，如今愈來愈受到質疑，投資人紛紛撤出科技股。（Pexels@Arturoaez225）

貝瑞仍持有上周五（20日）買進的英偉達買權。他說：「這些買權的履約價遠高於英偉達當時的股價，我只花了幾美元就買到，現在已經翻倍，但還沒決定接下來怎麼處理。」

他說：「我的計畫是，等市場樂觀、英偉達股價接近每股200美元時，再度放空。現在還不是時候。」

貝瑞長期看空AI行情，過去幾個月陸續在Substack披露部位。他4月買進iShares半導體ETF（SOXX）賣權，7月加碼，並放空英偉達、應用材料及特斯拉。不過，隨著科技股過去六周開始下跌，他陸續了結空頭部位，包括賣出英偉達及VanEck半導體ETF（SMH）賣權。

目前貝瑞較大的持股包括MercadoLibre、Temple & Webster Group和京東。他也持有Adobe、勃肯（Birkenstock）、Deckers Outdoor、Molina Healthcare、Lululemon、PayPal股票。

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