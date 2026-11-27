英國威廉王子（Prince William）與凱特王妃位於諾福克郡（Norfolk）的鄉間住所安默堡（Anmer Hall），周一（11月23日）晚遭兩名阿爾巴尼亞男子爬排水管闖入，偷走六對袖扣及一座鐘，包括一對「愛丁堡公爵袖扣」，價值未明。兩名疑犯周三（11月25日）在諾域治地方法院（Norwich Magistrates' Court）提堂，被控入屋行竊及擅闖受保護場地，還押至下周一（11月30日）再訊。



案情指，案發當日下午5時49分，莊園內的動態感應器被觸發，建築物側排水管留有刮痕。桑德林漢姆莊園（Sandringham Estate）護理經理巡邏時以熱成像儀發現兩名赤腳男子跳過樹籬逃入樹林，追蹤未果。

警方其後出動警犬、無人機及直升機搜捕，兩人於晚上7時許在樹林棄置贓物後被捕。第三名疑犯仍然在逃。

多庫（左）與恩多西涉嫌在安默堡爆竊後，被控入室盜竊及擅闖，於諾域治裁判法院出庭。（Press Association）

據悉，34歲的多庫（Mirgen Doku）及32歲的恩多西（Arilen Ndoci）均無家可歸，法庭獲悉多庫一直露宿莊園附近樹林，移民局對兩人身份「不認可」。王室一家案發時不在屋內，肯辛頓宮（Kensington Palace）拒絕評論保安事宜。

英國金斯林，桑德林漢姆（Sandringham）莊園內安默堡（Anmer Hall）正面的全景。（Getty）

安默堡為擁有10間睡房的紅磚喬治亞式大宅，是已故英女王伊利沙伯二世贈予威廉夫婦的結婚禮物，坐落佔地2萬英畝（約8,100公頃）的桑德林漢姆莊園內，距英王的私人住所桑德林漢姆府（Sandringham House）僅數分鐘車程。