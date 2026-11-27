新西蘭星期五（11月27日）公布最終選舉結果，執政中右翼聯盟在130席議會中拿下65席，距多數席位僅差一席。總理拉克森（Christopher Luxon）若想留任，須爭取中間派機遇黨支持，該黨此次首次進入議會。



根據選舉委員會統計，在11月7日的選舉中，拉克森領導的國家黨（New Zealand National Party）贏得40席，初級聯盟夥伴行動黨（ACT New Zealand） 與新西蘭優先黨（New Zealand First）分別斬獲13席和12席。最大反對黨工黨（New Zealand Labour Party）則拿下36席。

總理拉克森（Christopher Luxon）於2026年11月27日抵達新西蘭威靈頓國會，出席媒體採訪活動。 （Getty）

選舉委員會數據顯示，本次共投出逾293萬張選票，其中特殊選票超過48萬張。納入這類通常偏向中左翼的選票後，執政聯盟原本兩席的初步領先優勢隨之縮水。

若拉克森既無法談成聯合執政協議，也未能敲定信任與供應協議，且其他政黨同樣無法組成多數政府，新西蘭將不得不重新舉行大選。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

