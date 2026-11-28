據《衛報》11月27日引用調研機構Circana數據報道，美國前總統拜登（Joe Biden）回憶錄《向我承諾，美國》（Promise Me, America）上市後第一週僅售出約21,000冊，表現相當平淡，遠不如前總統奧巴馬（Barack Obama）和克林頓（Bill Clinton）。



報道指，儘管該書登上《紐約時報》非虛構類暢銷書榜首，出版商Little, Brown and Company亦表示「無比自豪」，但整體銷量和評價反響平平，《紐約時報》一則書評標題直言拜登認為自己「並無過錯」。

有評論認為，書中對於拜登的執政生涯，以及他在2024年因高齡及健康問題引發社會憂慮、並最終放棄競逐連任的決策，幾乎未能提供有價值的新內容。

2026年11月17日，美國前總統拜登（Joe Biden）回憶錄《向我承諾，美國》（Promise Me, America）在美國紐約一家書店展出。（Reuters）

據報道，奧巴馬回憶錄《應許之地》（A Promised Land）於2020年首週銷量即破百萬冊；克林頓卸任後出版《我的生活》（My Life）亦在兩週內突破百萬大關。

此外，拜登妻子吉爾（Jill Biden）6月出版的《東翼視角》（View from the East Wing）銷量約為4.6萬冊，同樣遜於另外兩位前第一夫人。奧巴馬妻子米歇爾（Michelle Obama）和克林頓妻子、前國務卿希拉里（Hilary Clinton）的白宮回憶錄在出版一個月內銷量均突破百萬冊。

不過，現年84歲的拜登正與四期前列腺癌抗爭，宣傳規模有限，亦直接影響作品銷情。