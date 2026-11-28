韓國警方近日偵破一宗跨國賣淫案，3名男子涉嫌安排22名日本女性持觀光簽證前往韓國接客，其中有20人是AV女優。據韓媒報道，交易地點主要集中在首爾江南一帶，該集團每小時最高收費高達1000萬韓圜（約5.9萬港元），集團至少獲利16億韓圜（約940萬港元），現時已有6名日本女性被捕，韓國警方亦已向涉案主謀發出國際通緝令。



韓國媒體就有日本AV女優赴韓賣淫的相關報道：

韓國SBS新聞11月28日報道，賣淫集團在Telegram發放宣傳貼文，文中附有多名日本女性的照片，並宣稱這些名人即將造訪韓國。

該集團由一名40多歲、代號「A先生」的男子主導。從2024年2月起直到近期，該集團透過標榜「知名日本AV女優」的手法，從事跨國賣淫活動。

報道指，一共有22名日本女性持觀光簽證入境韓國，其中20人被確認為AV女優。

據調查，該犯罪集團向客戶收取每小時150萬韓圜（約8800港元）至1,000萬韓圜（約5.9萬港元）的費用，累計不法所得至少達 16億韓圜（約940萬港元）。

報道提到，主謀A先生與兩名共犯藏身越南，透過遠程方式負責招募女性、預訂韓國境內的酒店，以及處理客戶的預約事宜。

位於首爾江南地區的酒店主要被用作賣淫場所，而一種被稱為「電召的士」的私人叫車服務則負責接送這些女性。

剛從機場入境的日本女性，抵達後隨即搭上現場等候的車輛，前往各自的目的地。

韓國法務部出入境特別司法警察隊在境內逮捕22名日本女性中的6人；其中2人遭到拘留，其餘4人則被下達強制驅逐出境或限期離境的命令。

此外，法務部已將包括電召的士司機在內的5人移送檢方偵辦，並針對藏匿於越南的主謀，請求發布國際刑警（Interpol）紅色通緝令。