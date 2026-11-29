以色列阿拉伯政黨拉姆黨（Ra'am）黨魁阿巴斯（Mansour Abbas）28日晚表示，他與該黨將巴勒斯坦武裝組織哈馬斯視為恐怖組織。以媒稱，這可能為他的政黨加入當屆政府掃除障礙。



據《以色列時報》（Times of Israel）周日報道，以色列議會本週提出法案，將哈馬斯描述為恐怖組織；阿巴斯接受以色列第12頻道（Channel 12）訪問時證實對該法案投下贊成票。

他還確認艾森科特（Gadi Eisenkot）為拉姆黨入閣開出的四項條件，包括承認以色列為猶太及民主國家、接納《獨立宣言》價值及支持全體公民須強制服兵役。

圖為以色列總理內塔尼亞胡（左，Benjamin Netanyahu）及其政敵艾森科特（Gadi Eisenkot，又譯埃曾科特）。（Reuters）

艾森科特籌組限期尚餘8天，據報準備下周宣誓就職。阿巴斯稱有關議題對他早已了結，承認此番表態或招致人身威脅，並已接受可能被暗殺的風險；他表示該黨入閣無意主導安全及外交政策，而是要保障包括阿拉伯人在內的民眾安全。

總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周六最後一刻提出籌組包含其盟友的團結政府，讓艾森科特任輪任首位，並再斥阿拉伯政黨為恐怖組織支持者；艾森科特有保留，但同意周日上午會面商討。