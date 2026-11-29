Pizza Hut（必勝客）共同創辦人卡尼（Dan Carney）逝世，終年95歲。其母校威奇托州立大學（Wichita State University）公布，卡尼於11月13日離世。



卡尼與弟弟弗蘭克（Frank Carney）1958年在堪薩斯州威奇托（Wichita）創立首間Pizza Hut，當時兩人仍是學生，憑向母親借600美元開設一間小店。

Pizza Hut網站記載，當年招牌只夠寫八個字母，「Pizza Hut」之名由此而生。

（Pizza Hut Hong Kong & Macao FB圖片）

Pizza Hut其後迅速擴張，透過特許經營擴大版圖，經典紅色屋頂於1969年面世，1971年已成為全球銷售額最高的薄餅連鎖店。

公司網站稱，截至去年底全球有近2萬間分店。Pizza Hut現總部設於德州，多年來數度易主：百事公司1977年收購，1997年分拆餐飲業務成為百勝餐飲集團。

今年較早前，私募基金LongRange Capital以約15億美元收購Pizza Hut，不包括中國內地業務。

卡尼亦長期投入慈善及倡議工作，曾擔任腦麻痹研究基金會（Cerebral Palsy Research Foundation）董事會主席50年。

威奇托州立大學稱，卡尼數十年來支持該校，包括提供獎學金及協助設立校內Pizza Hut博物館。其弟兼共同創辦人弗蘭克已於2020年逝世。