一分鐘看世界｜棉花之爭、朝鮮發射導彈、新變種病毒、拜登記者會

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-26 07:00

今天是3月26日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：

拜登首場記者會

美國總統拜登（Joe Biden）上任超過兩個月後，在3月25日終於舉行首場記者會。他表示自己有意在2024年尋求連任，邊境移民湧入、駐阿富汗美軍及美中關係等問題亦是這場記者會的重點……（點擊了解更多）

美國總統拜登3月25日舉行上台後首場記者會。（Reuters）

新疆棉花風波

瑞典時裝品牌H&M一夜間成為中國內地的熱話，不是因為公司推出新系列或產品，而是因為公司對新疆疑涉強迫勞動的立場，飽受內地民眾批評。事件也反映企業忙於回應西方對人權的關注時，同時面臨失去中國市場的「兩面不是人」危機。在這次事件中，更是一份約半年前的舊聲明遭翻出，令H&M、Nike、無印良品等多個大品牌都陷入輿論暴風眼，誰將為這次事件埋單……（點擊了解更多）

+ 3 + 3 + 3

朝鮮發射導彈

朝鮮發射兩枚不明飛行物，疑為彈道導彈。朝中社26日報道，朝鮮聲稱測試新型戰術導彈，不過領袖金正恩沒到場視察。日本首相菅義偉表示，朝鮮發射彈道導彈威脅日本和區內和平穩定，違反聯合國決議。他指，將於下月訪問華盛頓時與美國總統拜登仔細討論朝鮮問題……（點擊了解更多）

新聞教室：巡航導彈？彈道導彈？ 導彈發射高度的重要性

圖為2020年3月，朝鮮導袖金正恩正在觀察導彈試射。（Reuters）

「雙重突變」變種病毒

印度的新冠肺炎疫情升溫，新德里政府為應對國內疫情，決定暫停出口在當地製造的阿斯利康疫苗，預計多國受影響。與此同時，印度政府公布在當地發現一種具有「雙重突變」的新變種病毒，專家認為有「雙重突變」的變種病毒目前已不罕見，患者也不見得出現更嚴重症狀，但專家擔心變種病毒將能夠「突破」群體免疫，令最脆弱的人群得不到足夠保護……（點擊了解更多）

↓想知道其他地方民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

運河擠塞掀「廁紙之亂」？

台灣長榮海運貨輪長賜號（Ever Given）埃及蘇彝士運河擱淺，仍未脫困，造成這條全球最繁忙的水道出現大滯塞，威脅全球物流運輸，這次運河危機再次給予外界機會思考尋找分擔航海運輸貿易壓力的輔助方案，但在此之前，更可能要先應對「廁紙之亂」......（點擊了解更多）

【相關圖輯】回顧去年廁紙搶購潮：3女澳洲超市搶購廁紙 一包都唔讓大打出手變MMA（點圖放大瀏覽）：

+ 5 + 5 + 5

植物奶經濟

瑞典網紅燕麥奶品牌Oatly可能於紐約交易所上巿，預計估值達100億美元，這飲食新貴對於美國奶農及乳品製造商帶來怎樣的衝擊？過去十年，美國除了眾多初創植物奶品牌加入巿場混戰，一些奶品生產商亦基於牛奶銷情低迷，竭力尋求轉型......（點擊了解更多）

美國本土的牛奶需求持續下跌，加上新冠疫情打擊，令美國奶農經營陷入困境。（Getty）

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