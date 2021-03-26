蘇伊士運河大擠塞　擱淺貨輪或需時數周才脫困

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-26 06:44

台灣長榮海運（Evergreen）超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）3月23日在埃及蘇伊士運河（Suez Canal）擱淺事件，當局正嘗試移走貨輪，其中一間疏浚公司負責人25日認為，不排除可能花上數周時間才令貨輪脫出困境。

蘇伊士運河管理局（SCA）25日表示，9艘拖船已經到場嘗試拖走長賜號，挖泥船亦忙於移除長賜號船頭數萬噸沙泥，同時亦宣布暫時禁止運河內的所有交通。

其中一間參與救援的荷蘭疏浚公司行政總裁貝爾多夫斯基（Peter Berdowski）接受荷蘭傳媒訪問時，形容長賜號的情況猶如一頭擱淺的巨型鯨魚，工程人員需要移走船上貨櫃、燃油及水，再加上挖泥及拖船為長賜號「減磅」。他認為視乎情況，不排除可能需時數周才完成拯救工作。

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擁有長賜號的日本正榮汽船（Shoei Kisen）就事件致歉，指脫困工作非常困難，目前未知長賜號何時可以再次航行。雖然當局預計28日運河潮漲可能有助拯救工作，但埃及氣象部門警告蘇伊士運河及紅海在周末可能出現風暴浪，所產生的強風及大浪或令整個情況變得更加複雜。