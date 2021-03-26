拜登誓言阻止中國「爬頭」　專家：中國至少50年內趕不上美國

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-03-26 22:03

美國總統拜登（Joe Biden）在記者會上誓言「任內不會讓中國超越美國」。專家對此點評稱，在未來50年甚至更長時間裏，美國仍將比中國更富有。

2021年3月25日，美國總統拜登在華盛頓白宮東廳舉行上任以來首次新聞釋出會。（AP）

美國總統拜登3月25日召開就任總統以來首次記者會，稱中國有「成為世界領先國家、世界最富有國家和世界最強大國家的總體目標」。

拜登強調：「這不會在我的任期內發生。」

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，針對拜登上述言論，一位經濟學家3月26日表示，在未來50年甚至更長時間裏，美國仍將比中國更富有，在中國有望超越美國成為世界最大經濟體之後很長一段時間內都將是如此。

經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）全球首席經濟學家巴塞特（Simon Baptist）説：「我認為，中國的人均國內生產總值（GDP）非常不可能達到美國的水平，至少在未來50年內不會（達到）。人均GDP是我們衡量財富的標準。」

CNBC指出，人均GDP衡量的是一個經濟體的人均產出，是衡量繁榮程度的常用標準。

國際貨幣基金組織（IMF）的最新資料顯示，預計2020年中國的人均GDP將達到10,582.10美元，不到美國人均GDP的63,051.40美元的六分之一。

巴塞特説，中國將成為全球舞台上與美國齊名的「另一個非常強大的國家」。他補充説，這兩種力量中哪一種更強大，取決於他們在哪裏行使權力。

巴塞特認為，在亞洲，美國在21世紀30年代可能很難繼續保持最強大國家的地位，但在相當長的一段時間內，中美兩國在亞洲將保持勢均力敵的地位。

巴塞特説，由於人口的原因，美國經濟規模最終將被中國超越，「當你以美元計算GDP時，這並沒有什麼特別的意義，但這是一個里程碑」。

美國銀行全球研究部亞洲經濟主管喬虹（Helen Qiao）2021年2月份做出預測，中國經濟規模將在2027年至2028年左右超過美國。

針對拜登稱「任內不會讓中國超越美國」，3月26日，中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上回應稱，中國的目標從來不是超越美國，而是不斷超越自我，成為更好的中國。