中國制裁英國9人與4個實體後　藍韜文稱將召見中方大使

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-03-26 23:14

3月22日英國等西方國家因指控中方在新疆地區存在侵犯人權行為，對一批中國官員實施制裁後，中國3月26日反擊，制裁英國9名人員和4個實體。隨後，英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）表示，將就此事召見中國駐英大使。

被中國制裁的部分英國人員一覽（點擊圖集瀏覽）：

俄羅斯衞星網3月26日報道，藍韜文表示，英國外交部將召見中國駐英大使，討論北京方面對9名英國人和4家實體的新制裁。他稱「這不會阻止我們繼續嘗試去改善新疆維吾爾族穆斯林和其他少數民族面臨的困境。」

藍韜文又表示「這次的大使召見，我們會解釋清楚我們的立場, 包括對議員和其他直言不諱的人物的立場，我們不會對這些侵犯人權的行為保持沉默。」

3月22日，在英國、歐盟、美國和加拿大對新疆問題相關的中國官員實施制裁之後，中國26日也對9名英國國會議員、學者、律師，以及4個英國實體提出相應的限制措施。

藍韜文3月26日也呼籲中國政府允許聯合國人權官員進入新疆，並稱如果北京不這樣做，中國將面臨「愈來愈大的國際壓力」。藍韜文在一份聲明中説，「英國與國際社會一道制裁那些對侵犯人權負有責任的人，而中國政府卻在制裁其批評者，這説明了問題的嚴重性。」

他又稱「如果北京想要可信地反駁有關新疆侵犯人權的指控，就應該讓聯合國人權事務高級專員核實真相。」