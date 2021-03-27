蘇格蘭前首席部長成立新政黨　推動當地獨立

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-27 00:22

蘇格蘭前首席部長薩蒙德（Alex Salmond）3月26日宣布成立新政黨蘇格蘭黨（Alba Party），並會參加5月舉行的大選。

薩蒙德表示，建立蘇格蘭黨的目的是令當地邁向成為一個成功、社會公平、環保及獨立國家。他指該黨會宣揚新構想，帶領當地前進、優先處理受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情打擊的經濟，以及達至蘇格蘭從英國手上獨立的目標。

現任蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）曾是薩蒙德（Alex Salmomd）的副手，後者表示在5月的大選中不會與對方領導的蘇格蘭民族黨（SNP）正面交鋒。（Reuters）

薩蒙德曾帶領蘇格蘭民族黨（SNP）長達二十年，並在2007至2014年期間出任首席部長，是推動當地在2014年舉行獨立公投的主要人物。不過公投議案被否決，他亦因此下台，由副手兼盟友施雅晴（Nicola Sturgeon）接任。

他近年曾捲入性侵醜聞，法院在2020年裁定罪名不成立，同時裁定蘇格蘭政府對他的調查違法，因此需要向他賠償50萬英鎊。

蘇格蘭在5月6日舉行當地議會選舉，薩蒙德強調蘇格蘭黨不會與蘇格蘭民族黨的73個選區正面交鋒，而是以鄉郊選區的56個議席為目標。他指此舉有助建立一個以獨立派為超級大多數的議會，令首相約翰遜（Boris Johnson）難以拒絕舉行第二次獨立公投。