英美領袖通話　就中國制裁表達憂慮

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-03-27 07:45

中國3月26日就新疆問題制裁英國9名人員和4個組織後，英國首相約翰遜（Boris Johnson）表明支持這些受制裁人士和組織，並與美國總統拜登（Joe Biden）談及事件。

約翰遜在Twitter發文，稱英國議員和其他受到中國制裁的英國公民在揭露北京嚴重侵犯維吾爾族人權的行為方面發揮非常重要作用。他認為，就反對虐待表態是他們基本的自由，因此自己堅定地與他們站在同一陣線。

The MPs and other British citizens sanctioned by China today are performing a vital role shining a light on the gross human rights violations being perpetrated against Uyghur Muslims.



Freedom to speak out in opposition to abuse is fundamental and I stand firmly with them. — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 26, 2021

另外首相府亦發表聲明，指約翰遜同日與拜登通話，強調英美及其他國際夥伴較早時就新疆人權問題制裁中國是非常重要，同時對於中國的報復措施感到憂慮。另外他們同意敦促伊朗重新遵守核協議，拜登亦建議民主國家應聯手建立基建計劃，抗衡中國的「一帶一路」倡議。

中國外交部26日早上宣布，對惡意傳播謊言和虛假信息的英方9名人員和4個組織實施制裁，包括：董勤達（Tom Tugendhat）、施志安（Iain Duncan Smith）、奧布萊恩（Neil O'Brien）、阿爾頓（David Alton）、勞頓（Tim Loughton）、加尼（Nusrat Ghani）、肯尼迪（Helena Kennedy）、尼斯（Geoffrey Nice）、芬利（Joanne Nicola Smith Finley）以及「中國研究小組」（China Research Group）、保守黨人權委員會、「維吾爾獨立法庭」（Uyghur Tribuna）、埃塞克斯園大律師事務所（Essex Court Chambers）。

被中國制裁的部分英國人員一覽（點擊圖集瀏覽）：

英國外交部召見中國駐英使館臨時代辦楊曉光，主管亞洲事務大臣亞當斯（Nigel Adams）向對方表明，北京的制裁措施不可接受和不合理，同時強調這些制裁並不會轉移在新疆發生侵犯人權問題的視線。

外相藍韜文（Dominic Raab）亦呼籲，如果北京想要可信地反駁有關新疆侵犯人權的指控，就應允許聯合國人權官員進入新疆，並稱如果北京不這樣做，中國將面臨「愈來愈大的國際壓力」。他表示，英國與國際社會一同制裁侵犯人權的人，而中國政府卻制裁其批評者，反映問題的嚴重性。