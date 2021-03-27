拜登邀請普京及習近平討論氣候問題　菅義偉或4月初訪美

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-27 03:26

美聯社3月26日引述華府官員報道，指美國總統拜登（Joe Biden）邀請俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及中國國家主席習近平討論全球氣候問題，是他上台後首個關於氣候問題的大型會談。

拜登表示普京和習近平已經得知獲邀，但指他沒有與兩人通話。

報道提到，拜登希望恢復在喬治布殊（George W. Bush）及奧巴馬（Barack Obama）時代舉行、由美國主持的世界主要經濟體氣候論壇，並透過這次活動計劃、加快及強化全球減少石油污染環境的情況。

華府官員指，論壇會在4月22及23日舉行，除了中俄領袖，部分最受氣候變化國家如孟加拉（Bangladesh）、馬紹爾群島（Marshall Islands）、以及不丹（Bhutan）和部分北歐國家等展現良好氣候政策地區的領袖亦會參與。

拜登競選及上台後，應對氣候變化是其中一項重點，而在這個時候舉行氣候論壇，正值華府準備宣布改造美國經濟計劃，大幅減少煤、天然氣及燃油的排放。

另外白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，拜登期望很快與日本首相菅義偉在華盛頓會面，但目前未有正式訪問時間表。日本共同社較早時報道，菅義偉或在4月8至10日訪美，預計朝鮮及中國問題成為主要焦點。