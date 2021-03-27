緬甸政變丨民眾準備在建軍節發起示威　軍方警告「小心爆頭」

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-27 07:03

緬甸民眾計劃在3月27日的建軍節再次發起大型反政變示威，但軍政府26日警告，示威者可能面臨遭「爆頭」的危險。

國營電視台26日播放軍方聲明，指民眾應汲取教訓，指他們可能有被槍傷頭或背部風險，惟報道沒提到軍方是否已經下令格殺物論，只強調決心阻止一切可能影響軍人節的行動。

當地的反政變示威在26日持續，但繼續遇到軍方鎮壓，消息指再多4人喪生，有目擊者向路透社表示，其中兩名死者頭部中槍。援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners，AAAP）的統計指，緬甸軍方2月1日發動政變至今，最少有320名示威者喪生，當中有大約四分一都是遭「爆頭」，令人質疑軍方故意殺害。聯合國緬甸問題特使比爾格納（Christine Schraner Burgener）表示，軍方已經向包括婦孺在內的平民下手。

緬甸反政變示威：圖為3月26日緬甸示威者在仰光遊行。（AP）

另外，雖然歐美多國制裁緬甸軍方，但本身是聯合國安理會常任理事國的俄羅斯則有意加強與緬甸軍方關係。俄羅斯塔斯社（Tass）26日報道，俄羅斯副防長福明（Alexander Fomin）與緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）會面，並形容緬甸是莫斯科的可靠盟友和戰略夥伴。