台長榮貨輪擱淺蘇彝士運河　最新救援工作失敗　美國土耳其伸援手

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-03-28 10:20

台灣長榮海運公司（Evergreen）大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）於埃及蘇彝士運河（Suez Canal）擱淺。負責長賜號技術管理的貝仕船舶管理公司（BSM）3月26日表示，最新救援工作失敗。

貝仕船舶管理公司當天在一份聲明稱：「今天較早前另一次重新浮起船隻的嘗試沒有成功」。

公司說，現在重點是挖除沙泥，將使用特殊吸取式挖泥船，每小時挖除2,000立方米沙泥，還可能使用高效水泵來抽走貨輪的部分水，以此減輕長賜號重量。

貝仕船舶還指，荷蘭救援隊另派2艘拖船前往協助救援，28日將抵達到蘇彝士運河。

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蘇彝士運河管理局歡迎國際援助。美國總統拜登（Joe Biden）表示：「我們有大多數國家和地區沒有的設備和能力，我們正在看我們可以做什麼與可以提供什麼幫助」。路透社26日引述一名匿名美國官員稱，美國海軍準備派遣專家前往當地幫助救援，正等待埃及政府批准。

土耳其也有意伸出援手。運輸和基礎設施部長卡拉伊斯馬伊爾奧盧（Adil Karaismailoglu）表示，土耳其已經向埃及提議派遣海難救援船哈頓祖母號（Nene Hatun）協助長賜輪脫淺。