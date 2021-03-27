蘇彝士運河塞船迄今4天　衛星「上帝視角」影靚相　網民：好減壓

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-28 10:20

台灣NSPO在3月27日也在Facebook發文，稱衛星「福衛五號」25日拍到擱淺在蘇彝士運河的貨輛長賜號，而在運河南端蘇彝士灣「乾等」的船隻也被拍到，不少網民在Facebook貼文下留言。

長榮海運承租的巨型貨輪「長賜號」（Ever Given）3月23日擱淺，打橫在蘇彝士運河，長達400米的船身卡住南北雙向航道，造成海上交通堵塞，至少超過160艘運載原油與貨物的船舶被迫在周圍海域等候。

福五運行於離地720公里高的軌道。貼文中幾張照片是福五在3月25日下午4時49拍下的影像。圖中可見擱淺的長賜號，以及被迫在運河南端蘇彝士灣等待的船隻。​

至少超過160艘運載原油與貨物的船舶被迫在蘇彝士運河周圍海域等候。圖為福衛五號拍下的圖星圖。（台灣NSPO）

福衛五號是台灣首枚自主發展的高解析度光學遙測衛星，2017年升空，運行在720公里高的軌道，每兩日會經過同一地方。

NSPO說明，「解析度」是光學遙測衛星的性能指標，可以由空間、時間、波譜、及輻射四方面定義衛星性能，平時大家較常聽到的「福衛五號可拍攝黑白兩米、彩色四米的影像」是指「空間解析度」，意指一個像素對應地面2乘2米或4乘4米的面積。數字愈小，代表解析度愈好，能呈現的空間資訊愈精細。

台灣曾製造兩個光學遙測衛星，NSPO表示，一顆是已退役的福衛二號（2004年至2016年），以及2017年升空服役至今的福衛五號，它們在空間解析度上都屬於「高」解析度衛星。現行的第三期太空計劃規劃6個以上空間解析度比福二、福五更高的衛星。

台灣NSPO在3月27日在Facebook發文，稱衛星「福衛五號」25日拍到擱淺在蘇彝士運河的貨輛長賜號。將照片點擊放大後，便可看橫着在運河如一條小小白色絲線般的長賜號。（台灣NSPO）

NSPO說，衛星通常得在「光譜解析度」與「空間解析度」之間權衡、取捨，選擇高光譜解析度，常搭配中低空間解析度。另還要考量衛星資料儲存、資料傳送速度、電子單元、電力供應、軌道佈署、設計成本等問題，所以要怎麼制定衛星解析度規格，就回歸任務目的。

長賜號卡住南北雙向航道，福衛五號拍下這些珍貴畫面，有網友在貼文下留言「上帝視角好舒壓」、「繼萬里長城後，再次讓太空人看見大排長榮（與「長龍」2字是諧音）」、「用人體構造來看就是血栓，必須打通血管壁」。

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編按：NSPO是台灣國家太空中心。