蘇彜士運河擱淺長榮貨輪被困4天　部分終能移動　未知何時可駛走

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-27 23:25

在蘇彜士運河（Suez Canal）擱淺的長榮貨輪長賜號3月27日部分部件已能動，惟未知何時可駛走。

台灣長榮貨櫃輪長賜號（Ever Given）3月23日起在埃及蘇彜士運河擱淺，協助它「脫困」的工作在3月27日踏入第4天。

蘇彜士運河管理局主席拉比（Osama Rabie）27日出席記者會時談及目前區內的情況，稱目前有321艘船在等待通過運河。

長賜號的船艉及舵已能動，但他不能預測它何時可重新浮起。

他稱在重新浮起它的行動失敗前，船艉在26日晚已能動。

行動或未如想像中易

他說他不希望最終須把長賜號貨輪上部分貨櫃卸下，以便減輕它的載重，但強力的潮水及強風或令救援工作變得複雜。

他說如目前嘗試令它浮起的做法行不通，會嘗試減輕它載重重量。

拉比稱為了進行救援，已出動14艘拖船到場。而長賜號的壓艙水亦已排走9000噸。

↓蘇彜士運河管理局26日在Facebook上載一段近2分鐘長的影片，拉比與隨行人員到場視察，並聆聽在場人員講解。

事故原因待查

他在談及事件起因時稱，風速並非導致長賜號擱淺的主要原因。

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