一分鐘看世界｜緬甸瀕臨內戰？蘇彝士運河無可取替？王毅訪中東

即時國際
撰文：
最後更新日期：

今天是3月29日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

中伊協議意義

中國外交部長王毅3月24日起出訪中東六國，包括沙特阿拉伯、土耳其、伊朗等區內重要國家。王毅此行突顯中東地區對中國愈加重要，這次旅程的重要議題包括抗疫、貿易合作、一帶一路及伊朗核協議等。其中最矚目的，是中國與伊朗簽25年期合作協議，當中涉能源基建。有分析認為，來到這一刻，中俄伊的戰略大三角關係已定……（點擊了解更多

2021年3月27日，王毅和伊朗外長簽署為期25年全面合作協議。（Twitter@JZarif）

緬甸血腥鎮壓

緬甸3月27日的建軍節成為該國2月2日爆發示威以來最多人死亡的一天，傳至少114人死於緬甸軍人及警員槍下，有報道稱他們是無故對途人及民房開槍，更有兒童因此喪命或傷殘。緬軍當天慶祝氣氛濃厚，但背後緬軍也在面對壓力，包括組建聯拜軍的呼聲，以及部分武裝組織不願向緬軍靠攏，反而進行反抗的情況。緬甸也許已在走向內戰……（點擊了解更多

運河無可取替

台灣長榮海運「長賜號」自23日擱淺在蘇彝士運河，導致通航交通癱瘓，每日阻礙高達96億美元的貨物。埃及蘇彝士運河管理局和專家們正研究各種方法，包括倘無法把握月底大潮脫困，便得減重讓船浮起。蘇彝士運河的地利難以取代，即使能開通所謂的「北方海上通道」，其適用性也非常狹窄，遠遠不及蘇彝士運河……（點擊了解更多

+2
+2
+2

棉花之亂

H&M等多家國際服飾品牌因過去發表停用新疆棉花原料的聲明被翻出，中國網友為之憤怒，抵制品牌的效應蔓延到品牌代言人身上，不少兩岸三地藝人宣布與捲入風波的品牌割席。美國總統拜登對華也是擺出強硬姿態、打出新疆牌，但這一劇本和2007年至2008年非常相似，究竟它是不是真的有用，還是只是照本宣科……（點擊了解更多

相關文章：Nike涉新疆聲明再掀抵制潮　內地藝人王一博、譚松韻終止品牌合作

拜登首場記招

美國總統拜登25日舉行上任以來首場國內外記者會。他承諾在創新和基礎建設上投入比中國更多資金，在他治下不會讓中國「爬頭」。他談到對中國、朝鮮、阿富汗等外交政策，以及有關疫情、移民、槍管等議題。拜登說他2024年將競逐連任，拍檔還是現任副總統賀錦麗。但凡涉及到任何爭議性或挑戰性的外交議題，拜登都會強調「和盟邦協商」的重要性，然而分析認為這只是反映，他手上工具所餘無幾……（點擊了解更多

編輯精選

新疆制裁｜日本與美國保持距離的理由

新疆制裁已是拜登價值觀外交的最高點？

後特朗普時代：美國仍是中美洲人民的希望之地

必看話題文章

全日空「疫市」新搞作　網上拍賣餐車一架逾8000蚊　2天售罄

Google搜尋「日本環球影城」　驚見裸男露下體　更出現詭異行徑

NASA：「混亂之神」小行星在一百年內不會威脅地球

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。