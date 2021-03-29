一分鐘看世界｜緬甸瀕臨內戰？蘇彝士運河無可取替？王毅訪中東

今天是3月29日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：
中伊協議意義
中國外交部長王毅3月24日起出訪中東六國，包括沙特阿拉伯、土耳其、伊朗等區內重要國家。王毅此行突顯中東地區對中國愈加重要，這次旅程的重要議題包括抗疫、貿易合作、一帶一路及伊朗核協議等。其中最矚目的，是中國與伊朗簽25年期合作協議，當中涉能源基建。有分析認為，來到這一刻，中俄伊的戰略大三角關係已定……（點擊了解更多）
2021年3月27日，王毅和伊朗外長簽署為期25年全面合作協議。（Twitter@JZarif）
緬甸血腥鎮壓
緬甸3月27日的建軍節成為該國2月2日爆發示威以來最多人死亡的一天，傳至少114人死於緬甸軍人及警員槍下，有報道稱他們是無故對途人及民房開槍，更有兒童因此喪命或傷殘。緬軍當天慶祝氣氛濃厚，但背後緬軍也在面對壓力，包括組建聯拜軍的呼聲，以及部分武裝組織不願向緬軍靠攏，反而進行反抗的情況。緬甸也許已在走向內戰……（點擊了解更多）
運河無可取替
台灣長榮海運「長賜號」自23日擱淺在蘇彝士運河，導致通航交通癱瘓，每日阻礙高達96億美元的貨物。埃及蘇彝士運河管理局和專家們正研究各種方法，包括倘無法把握月底大潮脫困，便得減重讓船浮起。蘇彝士運河的地利難以取代，即使能開通所謂的「北方海上通道」，其適用性也非常狹窄，遠遠不及蘇彝士運河……（點擊了解更多）
棉花之亂
H&M等多家國際服飾品牌因過去發表停用新疆棉花原料的聲明被翻出，中國網友為之憤怒，抵制品牌的效應蔓延到品牌代言人身上，不少兩岸三地藝人宣布與捲入風波的品牌割席。美國總統拜登對華也是擺出強硬姿態、打出新疆牌，但這一劇本和2007年至2008年非常相似，究竟它是不是真的有用，還是只是照本宣科……（點擊了解更多）
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拜登首場記招
美國總統拜登25日舉行上任以來首場國內外記者會。他承諾在創新和基礎建設上投入比中國更多資金，在他治下不會讓中國「爬頭」。他談到對中國、朝鮮、阿富汗等外交政策，以及有關疫情、移民、槍管等議題。拜登說他2024年將競逐連任，拍檔還是現任副總統賀錦麗。但凡涉及到任何爭議性或挑戰性的外交議題，拜登都會強調「和盟邦協商」的重要性，然而分析認為這只是反映，他手上工具所餘無幾……（點擊了解更多）
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