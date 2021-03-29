長賜號擱淺蘇彝士運河6天後終於成功浮起　最快3月29日下午通航

撰文： 歐敬洛 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-29 17:45

台灣長榮海運（Evergreen）向日本正榮汽船承租的貨輪長賜號（Ever Given），3月23日在埃及蘇彝士運河（Suez Canal）擱淺。它於29日成功上浮。埃及總統顧問29日說，預料蘇彝士運河的交通可於當地時間29日早上11時（香港時間29日下午5時）恢復。

以下為長賜號救援行動的時間表：

香港時間3月29日

下午5時15分：根據潮汐預測網站tide-forecast的數據，蘇彝士運河會在當地時間29日上午11時42分（香港時間29日下午5時42分）迎來漲潮，水位或上升2.08米。

《紐約時報》27日引述分析師及船運代理指，蘇彝士運河29日或有大潮，屆時可能是救援隊伍協助貨輪脫困的最好機會。

下午2時54分：埃及總統運河工程顧問、蘇彝士運河管理局（SCA）前局長馬米什（Mohab Mamish）對美國哥倫比亞廣播公司（CBS）說，他預料蘇彝士運河可於當地時間29日早上11時通航。

馬米什指長賜號整個船身已浮起。它正接受檢查，以決定它何時可以被移動、令交通恢復。

中午12時42分：路透社29日引述消息人士稱，長賜號的引擎已重新啟動，救援人員正準備將長賜號移動至蘇彝士運河的大湖區（Great Lakes area，暫譯）。

中午12時15分：船運代理公司Inchcape在Twitter上表示，長賜號於當地時間29日早上4時半成功上浮，脫離擱淺狀態。

法國媒體報道，蘇彝士運河管理局（SCA）局長拉比（Osama Rabie）29日發聲明指，救援人員正令長賜號轉往正確的方向，轉向工作已完成80%。

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi — Inchcape Shipping (@Inchcape_SS) March 29, 2021

據船運代理公司Inchcape消息，在當地時間3月29日早上4時半，擱淺第7天的長賜號已成功上浮，脫離擱淺狀態。現時拖船正努力把貨輪拖回航道上，詳細消息稍後公布。

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長賜號擱淺在蘇彝士運河期間，船頭陷入運河一側的泥土中，運河當局派出挖泥機協助挖掘沙泥騰出位置，再用拖船嘗試把貨輪拖出。來自荷蘭及意大利兩艘大型拖船在28日抵達當地，趁着29日天文大潮協助長賜號脫困。

根據實時監測船隻資訊網VesselFinder所示，長賜號的位置雖然未變，但船身已不再如日前幾乎橫置在運河中央，顯示拖船正逐步把貨輪拖回航道上。