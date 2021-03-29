緬甸政變｜軍方空襲克倫軍管制區　約3,000人前往泰國尋求庇護

撰文：洪怡霖
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緬甸東南部克倫邦（Kayin State）一個鄰近泰國邊境的武裝管制地區遭軍政府空襲後，3月28日有約3,000名村民逃往泰國尋求庇護。
克倫婦女組織（Karen Women’s Organization）在一份聲明中稱：「3,000多名村民已前往泰國避難，在這個時刻，（還有一些）村民正躲藏在叢林中」。
緬甸政變：圖為緬甸移民3月28日在泰國曼谷一座寺廟守夜。（Reuters）
泰國媒體PBS在29日報道，約3,000人已抵達夜豐頌府（Mae Hong Son）。泰國政府無即時回應事件。
克倫民族聯盟（Karen National Union，KNU）和撣邦重建委員會（Restoration Council of Shan State）曾譴責軍政府發動政變，並表明會支持公民抗命。
某些反對緬甸軍事政變的人逃往少數民族武裝組織控制的地區尋求庇護，克倫民族聯盟稱已為數百人提供庇護。克倫民族聯盟27日宣布攻佔緬甸軍在克倫邦帕本（Hpapun）地區的軍事基地。軍政府當晚派出戰機對聯盟控制的村莊發動襲擊。克倫婦女組織稱，軍方在邦內靠近緬泰邊境的Mutraw區發動空襲，5個地點遇襲，當中包括一個難民營。