世衞病毒溯源報告：病毒通過另一種動物感染蝙蝠再傳給人類

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-03-29 16:07

世界衛生組織（WHO）病毒溯源報告數日內公布。美聯社獲得的報告草稿顯示，研究人員按可能性順序列出4種情況，其中第2種情況，即動物傳播的可能性最大。

2021年2月9日，世界衞生組織專家組對武漢的調查結束後，在世衞組織-中國聯合研究新聞發佈會上，世衞組織團隊成員安巴雷克（右）與中方專家組組長梁萬年進行交談。（AP）

據美聯社3月29日報道，一份曝光的世界衞生組織報告草稿稱，世界衞生組織與中國聯合開展的一項關於新冠病毒（SARS-CoV-2）起源的研究稱，病毒從蝙蝠通過另一種動物傳播給人類是最有可能發生的情況，實驗室發生病毒泄漏「可能性極低」。

美聯社29日從一個世衞組織成員國駐日內瓦的外交官那裏收到一份似乎接近最終版本的報告。目前尚不清楚這份報告是否還會在發布前進行修改。

研究人員按可能性順序列出了四種情況。他們得出結論，第二種情況，即動物傳播的可能性最大。他們評估蝙蝠直接傳播給人類的可能性，並説通過「冷凍鏈」食品傳播是可能的，但可能性不大。

美聯社稱，研究結果基本上與預期一致，但仍有許多問題未得到解答，專家組建議在除實驗室泄漏假設以外的所有領域進行進一步調查。