中伊關係｜媒体披露「中伊25年協議」讓中國收穫什麼

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-03-30 01:01

中國外長王毅3月27日訪問伊朗時，同伊朗外長扎里夫（Javad Zarif）共同簽署中伊全面合作計劃協議。該協議為期25年，其中包括政治、戰略和經濟合作等內容。這份協議引起西方国家政府和媒體關注。

美國總統拜登（Joe Biden）3月28日被美國媒體問到對伊朗和中國合作的看法。拜登回應説：「（我）多年來一直對此感到擔憂。」

針對中國和伊朗的這份協議，西方媒體也十分關注。美國《紐約時報》3月29日稱，這份25年的合作協議價值4,000億美元。根據3月27日簽署的一攬子經濟和安全協議，中國同意在25年內向伊朗投資4,000億美元，以換取穩定的石油供應，為其不斷增長的經濟提供動力。該協議可能會加深中國在中東的影響力，並削弱美國對伊朗的孤立。但是，在美國與伊朗就其核計劃的爭端仍未解決的情況下，尚不清楚該協議有多少內容可以得到執行。

伊朗在簽署前未公開協議細節，中國政府也未提供具體內容。但專家表示，這與《紐約時報》2020年獲得的一份長達18頁的草案相比沒有太大變化。該草案詳細列出了中國未來25年在包括銀行、電信、港口、鐵路、醫療保健和信息技術在內的數十個領域投資4,000億美元。作為交換，中國將獲得穩定的伊朗石油供應，並且根據一名伊朗官員和一位石油貿易商的説法，石油價格含有大幅折扣。草案還呼籲深化軍事合作，包括聯合訓練和演習、共同武器研發和情報共享。

Pleased to welcome my Chinese friend & counterpart, FM Wang Yi, to Tehran.



Excellent exchange on expansion of global, regional and bilateral cooperation in the context of our comprehensive strategic partnership, culminated in the signing of a historic 25-year strategic roadmap. pic.twitter.com/ebMfxGyFHv — Javad Zarif (@JZarif) March 27, 2021

報道稱，伊朗官員將與北京達成的協議譽為一項突破。這項協議是由中國國家主席習近平在2016年訪伊期間首次提出的。但是，該協議在伊朗內部曾遭到批評，稱政府可能給中國提供的東西太多了。批評人士抱怨説，談判缺乏透明度，並稱該交易是在出賣伊朗的資源，將其與中國與斯里蘭卡等國達成的單方面協議相提並論。該協議的支持者則表示，伊朗必須務實，並承認中國日益增長的經濟地位。

美國《華爾街日報》3月29日也報道稱，這項協議已醖釀5年之久，雙方都表示這是一種「戰略伙伴關係」。這項協議的簽署將深化伊朗與中國的合作。目前中國正努力擴大在中東地區的影響力，伊朗在遭受美國製裁打擊後也在尋找提振本國經濟的辦法。

報道稱，協議的細節尚未公開，但根據2020年流傳的一份協議草案，中國將對伊朗核能、港口、鐵路和其他基礎設施等項目進行投資，另外還包括轉讓軍事技術以及投資伊朗石油和天然氣工業等內容。

英國《金融時報》3月29日指出，2020年那份草案涵蓋多個領域的合作，從能源、石化和核電，到高科技和軍事領域，以及有助於加大伊朗在中國「一帶一路」倡議中角色的海上項目。其中沒有包含有關中國在伊朗投資的信息。

報道稱，伊朗商界人士表示，就規模較大的合同而言，中國並未證明自身是可靠的。他們擔心，儘管達成了新的協議，但歷史可能會重演。

英國廣播公司（BBC）3月29日稱，這份前所未有的協議料將加強中伊兩國在經貿、能源和安全領域的全方位合作，弱化美國孤立伊朗的努力。

報道稱，這份協議將給深受制裁而處境艱難的伊朗經濟帶來喘息之機，但它在伊朗國內引發了很多民眾的抗議，他們擔憂其將損害伊朗利益。