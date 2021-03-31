一分鐘看世界｜長賜號脫困功臣、世衛病毒溯源報告、弗洛伊德案

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-31 07:34

今天是3月31日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

長賜號脫困功臣

台灣長榮海運（Evergreen）超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）終於脫困，蘇彝士運河正恢復通行，預計要數天才回復正常。這次貨輪成功脫困擺脫危機，除了拖船與挖泥機等工作人員外，還有大自然的強大力量幫忙……（點擊了解更多）

圖為3月29日，拖船成功把長賜號拖回蘇彝士運河航道上。（Reuters）

▼▼▼點擊即睇蘇彝士運河長榮長賜號終脫困▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

世衛病毒溯源報告

新冠肺炎在全球繼續蔓延，美國疫情有回升迹象。世界衛生組織（WHO）3月30日公布新型冠狀病毒溯源的完整報告，報告認為新冠病毒經動物中間宿主傳染人類的機會是「可能至非常可能」，至於來自實驗室洩漏則是「極不可能」。……（點擊了解更多）

↓想知道其他地方民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

弗洛伊德案審訊

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）遭警員壓頸其後死亡的事件引爆大規模的反種族歧視示威，涉案白人警察喬文被控三項罪名。時隔十個月，案件最終開審。種族問題面前，陪審團能否作出公正持平的判斷成為案件的關鍵……（點擊了解更多）

閱讀更多：美國弗洛伊德案「翻版」？ 36歲女子遭墨西哥警員跪背後死亡

緬甸局勢波及稀土？

緬甸動盪局勢仍在繼續，外界憂慮緬甸複雜局勢可能波及稀土供應。有報道指，泰國把大量難民趕回緬甸，泰國外交部否認，並指將基於人道立場收容難民......（點擊了解更多）

圖為2021年3月30日，緬甸空襲傷者逃往泰國的邊境村莊尋求治療。（路透社）

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