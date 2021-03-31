新冠肺炎｜美國等14國對世衞報告感到憂慮　要求進行更全面調查

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-03-31 05:00

世界衞生組織（WHO）3月30日發佈新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）溯源聯合報告，指病毒從實驗室感染人類「極不可能」，亦指華南海鮮市場不是疫情的最初來源。報告公開後，美國等14國表示憂慮，要求進行第二階段調查。

美國國務院與澳洲、加拿大、捷克、丹麥、愛沙尼亞、以色列、日本、拉脱維亞、立陶宛、挪威、韓國、斯洛文尼亞及英國發表聯合聲明，共同表達對世衞組織在中國研究的關注，同時支持透明、獨立的分析。

14國在聲明認為，支持世衛專家的不懈努力，但認為對新型冠狀病毒溯源的研究被嚴重推遲，無法獲取完整的原始數據和樣本。這些國家強調未來對未知來源病毒，共同努力，進行迅速、高效、透明、以科學為基礎、獨立的國際評估的重要性。

他們敦促專家進行第二階段研究，讓獨立專家獲得對疫情早期關於人類、動物、環境的數據、研究、涉及人員的資料事關重要。

世衞專家組成員在1月中到訪武漢，調查新型冠狀病毒爆發源頭。（AP）

世衞的研究報告認為，調查其他國家的潛在早期傳播是很重要的。中國外交部回應該報告時強調，溯源是科學問題，應由全球科學家合作開展有關工作，指將溯源問題政治化只會嚴重阻礙全球溯源合作，破壞全球抗疫努力，導致更多生命損失。

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