美國發表全球人權年報　批評中國打壓香港及新疆維吾爾族

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美國國務院3月30日發表全球人權年報，涵蓋近200個國家和地區，其中在中國部分批評中國打壓香港民主進程，更以「種族滅絕」字眼批評中國打壓新疆維吾爾族。

圖為3月30日，美國國務卿布林肯發表全球人權年報。（Reuters）

報告在中國部分中批評中國打壓香港民主進程，其中包括提到在1月於廣州以「強姦罪」拘捕一名廣州中醫藥大學學生，該學生是FindCMed的創辦人，在香港反修例活動中給予香港示威者協助。報告指責中國習慣以性犯罪為拘捕疑犯的藉口。

報告又特別提及在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，有國家以抗疫為藉口限制權利及鞏固專制統治，如在中國有多名公民記者因報道武漢疫情而被拘留或失蹤；有學者因在疫情說明不合乎官方說法而受到騷擾，甚至受到大學和警察的干預，包括被指為吹哨者及感染新冠肺炎逝世的李文亮醫生。

報告又批評中國打壓新疆維吾爾族，並以「種族滅絕」的字眼，指責有超過100萬名維吾爾人及穆斯林少數民族被拘留，並有200萬人被送往再教育營，或監禁、強迫絕育和迫害。

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國務卿布林肯（Antony Blinken）表示報告顯示今天全球的人權狀況有偏離正途的傾向。面對中國有關美國人權的指責，布林肯承認美國同樣有要解決的事，但稱美國會在「日光下光明正大的解決」，與專制國家不一樣。

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