中韓外長4月2日廈門會晤前夕　鄭義溶稱中美不是「二選一」選項

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-31 12:11

韓國外交部3月31日稱，外交部長鄭義溶4月2日應中國邀請訪問中國，3日抵達廈門與中國國務委員兼外交部長王毅會談。在鄭義溶出訪前，他31日在記者會上指出，對韓國來說，中國及美國不是二選一的選項，兩國亦從未要求韓國這麼做。

是次訪華行程，將是鄭義溶自2020月9日就任以來首次出訪。中韓2020年11月26日在首爾舉行外長會談。這是時隔4個月再次舉行外長會。

韓聯社31日稱在美國積極拉攏韓、日等主要盟國對中國進行牽制的情況下，是次中韓外長會談備受注意。

內文引述外交界人士稱，鄭義溶以3月17日韓美外長會為起點，25日與俄羅斯外長會談，持續與朝鮮半島周邊主要國家進行戰略溝通。

內文預計中韓外長會就包括朝鮮問題在內朝鮮半島局勢、合作應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情等合作方案討論，也可能討論到雙邊高層交流方案，包括中國國家主席習近平訪韓。

圖為2021年3月18日，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀與韓國外交部長鄭義溶和國防部長徐旭舉行會談。（美聯社）

鄭義溶31日在首爾外交部大樓出席記者會，他稱對韓國而言，美國及中國不是二選一的選項，兩國也從未對韓提出相關要求。

鄭義溶稱中美韓國來說都是非常重要的國家。美國是韓國的唯一同盟國家，韓美同盟是韓國外交安保政策的根基。中國是韓國的近鄰，也是韓國最大的貿易對象國，韓中兩國始終保持着戰略合作夥伴關係。

鄭義溶強調韓方立場很明確，絕不模糊，且始終一貫，即基於穩固的韓美同盟關係，和諧發展韓中關係。