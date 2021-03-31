溯源報告遭質疑未提供足夠訊息　世衞專家：從未被要求刪關鍵內容

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-03-31 12:59

世界衞生組織（WHO）3月30日在日內瓦發布有關新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）起源的調查報告。報告認為新冠病毒通過實驗室引入人類「極不可能」，武漢華南海鮮市場不是疫情的最初來源。但美國及澳洲待14國對報告表示質疑，稱調查缺乏透明度。世衞專家回應稱，從未被施壓要求刪除報告的關鍵內容。

病毒溯源報告發表後，美國聯同其他13個盟國發表聯合聲明，指出相關研究拖延、缺乏樣本和數據以及缺乏透明度，但沒有直接指責北京。聲明呼籲推動專家進行第二階段的研究，並指出需要進一步的動物研究，以找到將新冠病毒引入人體的方法。

歐盟在另一份聲明中也表達了對研究開始較晚、專家團隊部署延遲、樣本和數據可用性有限的擔憂，但稱該報告是「有益的第一步」。

報告發布後，中國外交部網站發表聲明，強調了中方與世衞組織的合作，並表示中方「為專家組的工作提供了必要的便利，充分展示了中方開放、透明和負責任的態度」。聲明重申了中國經常批評將這一問題政治化的努力，稱這將「危及抗疫合作，並使更多的人喪生」。聲明還重申，中國政府認為，疫情的源頭研究「應該在多個國家和地區開展」。

世衞組織總幹事譚德賽（Tedros Ghebreyesus）29日在一場聯合新聞發布會上表示，中國沒有提供足夠訊息，專家組調查原始數據時遭遇困難。他認為，這項評估的覆蓋範圍還不夠廣泛，需要更多的數據和研究來得出更可靠的結論。

對於針對溯源報告真實性以及世衞組織迫於政治壓力更改報告內容的質疑，世衞組織國際專家組組長恩巴雷克（Ben Embarek）回應道：「我們從未被要求刪除報告中的關鍵內容。」他還指出，中國的「私隱」問題阻礙了某些數據的共享，但許多國家都存在類似的限制。