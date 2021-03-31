蘇彝士運河恢復通航　長賜號駛至大苦湖檢查損毀情況

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-03-31 15:24

台灣長榮海運（Evergreen）超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）3月23日在埃及蘇彝士運河（Suez Canal）擱淺，於29日成功「脫困」，河道亦恢復通航。長賜號30日已駛至大苦湖（Great Bitter Lake），專家登船檢查損毀情況。

蘇彝士運河管理局（SCA）主席拉比（Osama Rabie）說，隨着長賜號駛離，預計有113艘船隻會在30日早上前通過運河。有422艘船等候通過河道，拉比說，可能要花費3.5天時間疏通。

蘇彝士運河管理局發布相片顯示，櫃輪長賜號3月29日在運河上行駛，拖拉船在旁伴航。（AP）

長賜號30日已駛至運河以北的大苦湖。美聯社31日引述運河一名資深領航員報道，30日登船的專家正找尋船隻損毀的跡象，以及嘗試找出船隻擱淺原因。船東日本正榮汽船30日指出，船隻受損的地方相信大部分集中在船的龍骨上，亦即船底部的承重結構。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）30日到運河管理局所在地伊斯梅利亞（Ismailia）視察時表示，「我們會為運河購買所有必要設備」，以避免類似意外重演。

塞西並未詳述會採購哪些設備，不過拉比曾指出，運河需要挖泥船和新的拖拉船。