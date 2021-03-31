BBC駐北京記者沙磊轉派台灣　稱繼續留下太冒險

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-31 20:46

英國廣播公司（BBC）3月31日表示，原本派駐北京的記者沙磊（John Sudworth）已改為調派台灣。沙磊向傳媒表示繼續留下是「太冒險」，所以決定離開。 沙磊過去曾多次發表有關新疆維吾爾族人權的報道，中國外交部曾批評他的報道為典型假新聞。

BBC在Twitter表示，沙磊已從北京改為派駐台灣，又指他的工作揭露了中國政府不想讓世界知道的真相。

Our China correspondent @TheJohnSudworth has relocated. pic.twitter.com/G1NS0hUUWK — BBC News Press Team (@BBCNewsPR) March 31, 2021

沙磊3月31日接受媒體訪問時稱，BBC面對一個火力全開的宣傳攻擊（propaganda attack），不止針對BBC機構，也針對他本人，他稱，最後與BBC一起作出決定，認為繼續下去是太冒險（too risky to carry on）。

BBC之後報道，沙磊是在受到中國政府的壓力與威脅之後，決定離開前往台灣，又指沙磊派駐中國內地9年，但要留在中國是「愈見困難」。

報道稱，在沙磊與他的家人在前往機場與登機區域的路途上，有便衣公安尾隨。沙磊指，他與團隊無論在哪裏試圖拍攝時，都面對監視、法律行動的威脅、阻礙與恐嚇。

環時：整天抹黑中國

中國官媒《環球時報》同日較早前報道，指「整天抹黑中國的BBC陰間濾鏡記者沙磊跑了」，並指據說沙磊跑到了台灣，文章批評沙磊「斑斑劣跡，罄竹難書」，並指「從『疫情源頭』到『中國髒棉』，BBC那些臭名昭著的涉華報道不少都出自此人之手。」